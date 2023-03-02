Блінкен розповів, про що говорив під час короткої зустрічі з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час короткої зустрічі з російським міністром сергієм лавровим на полях G20 обговорив тему нерозповсюдження ядерної зброї, звільнення незаконно затриманого у москві колишнього морпіха США Пола Вілана, а також закликав росію негайно припинити війну в Україні.

Про це глава Держдепу розповів у четвер під час підсумкової пресконференції в Нью-Делі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я закликав росію скасувати її безвідповідальне рішення та повернутися до виконання договору СНО-ІІІ, який запроваджує прозорі обмеження на ядерні арсенали США і росії", - зауважив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що це відповідає інтересам обох країн, а також людей в усьому світі. І це відбувалося навіть у випадку з СРСР на піку холодної війни.

"Я також порушив питання щодо неправомірного затримання Пола Вілана, як і багато разів раніше. Сполучені Штати висунули серйозну пропозицію, москва має її прийняти", - зазначив глава Держдепартаменту США.

За його словами, американська сторона сповнена рішучості повернути додому Пола Вілана та всіх інших американських громадян, яких несправедливо утримують по всьому світу.

Крім того, Блінкен підкреслив, що під час зустрічі з лавровим наголосив йому, що росія має покласти край її агресивній війні та перейти на змістовну дипломатію, здатну створити справедливий і міцний мир.

"Президент Зеленський запропонував план із 10 пунктів щодо встановлення міцного миру. Сполучені Штати готові підтримати Україну дипломатичним шляхом з метою припинення війни на цій основі", - нагадав держсекретар США.

Він підкреслив, що президент рф володимир путін, однак, не продемонстрував жодного інтересу до взаємодії, заявивши, що немає про що навіть говорити, доки Україна не прийме "нових територіальних реалій". Водночас путін посилив свою жорстокість в Україні, додав держсекретар США.

"Незалежно від того, що робить росія, ми продемонстрували тут, у Нью-Делі, що робитимемо далі - досягати результатів у розв'язанні проблем, які найбільше впливають на життя наших людей", - наголосив глава Держдепартаменту США.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер уперше після масштабного вторгнення рф в Україну провів особисту зустріч з міністром лавровим у кулуарах зустрічі G20 у Нью-Делі. Як зазначається, розмова Блінкена з лавровим тривала близько 10 хвилин та була незапланованою.