Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

У середу, 1 лютого, парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Сега".
Сьогоднішнім рішенням Національних зборів було вирішено згадувати жертв Голодомору кожну останню суботу листопада.
Пропозицію одноголосно підтримала більшість депутатів болгарського уряду.
Зазначимо, що у 2006 році парламент Болгарії визнав Голодомор українським геноцидом.
Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за визнання Голодомору геноцидом українців.
"Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість. Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав він у Twitter.
Раніше Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Також у середині грудня Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців.