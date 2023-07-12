Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн

У вівторок Британський уряд оголосив, що виділить пакет підтримки на суму 50 мільйонів фунтів (64,7 мільйона доларів) для України. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

Про це повідомляє видання Reuters. Під час саміту НАТО, Великобританія та країни G7 обговорять деталі щодо нового пакету підтримки. В рамках цього пакету Україні нададуть тисячі додаткових боєприпасів для британських танків Challenger 2 та понад 70 бойових машин і машин матеріально- технічного забезпечення.

Фінансування цих програм буде здійснюватись через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні, і вони отримуватимуть підтримку від експертів з реабілітації з усього альянсу, зазначено у заяві британського уряду.

Очікується, що ця спільна декларація буде підписана всіма членами G7, що визначить, як партнери будуть надавати підтримку Україні протягом наступних років з метою завершення конфлікту.

"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", - розповів прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Нагадаємо, що Німеччина готує для України новий пакет військової допомоги на EUR700 млн. Відповідну заяву на полях саміту НАТО у Вільнюсі, Литва, зробив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він запевнив, що озброєння готується і буде доставлено "так швидко, наскільки це можливо".

Також прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков підтримав передачу Україні касетних боєприпасів, заявивши, що успіхи в бою важливіші за конвенції. Він зазначив, що рішення, ухвалені щодо касетних бомб, "політично делікатні", але вирішив не заглиблюватися у це питання.