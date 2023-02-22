"Бухарестська дев'ятка": росія є найсерйознішою і прямою загрозою

Росія є найбільшою загрозою для безпеки країн "Бухарестської дев'ятки", відтак країни B9 робитимуть усе можливе для посилення військової присутності НАТО на східному фланзі Альянсу.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів B9 за результатами зустрічі в середу у Варшаві, передає кореспондент Укрінформу.

Як наголошується в документі, присутність на зустрічі у Варшаві президента США Джо Байдена, а також генсека НАТО Єнса Столтенберга є свідченням "cили трансатлантичних зв'язків і підкреслює непохитне зобов'язання НАТО захищати кожен сантиметр території Альянсу". Країни "дев'ятки" продовжуватимуть допомагати Україні, яка бореться з російським агресором, і підтримують членство України в ЄС та НАТО.

Як підкреслюється, рік тому росія знищила мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підпорядкувати Україну. Дії росії призвели до різкого погіршення середовища безпеки в євроатлантичному регіоні, що також серйозно загрожує безпеці партнерів.

"росія є найбільшою та прямою загрозою безпеці союзників. У відповідь на кровопролитну агресивну війну росії союзники відповіли рішуче, згуртовано та відповідально",- йдеться в заяві.

Як підкреслюється, аби захистити своїх власних громадян і територію, члени Альянсу зобов'язуються запроваджувати нові підстави стримування та оборони НАТО та зміцнювати військову присутність Альянсу у країнах B9.

У заяві зазначається, що країни-члени Альянсу реалізовуватимуть політику передової військової присутності значних сил, здатних діяти на місці, аби відлякувати потенційного агресора від своїх дій.

"Напередодні Вільнюського саміту ми продовжуватимемо посилювати наші позиції відлякування та оборони на всьому східному фланзі (НАТО - ред.) від Балтійського до Чорного моря",- наголошують лідери B9.

Вони додають, що основою євроатлантичної безпеки залишаються зобов'язання НАТО щодо колективної оборони відповідно до 5-ї статті.

Лідери B9 висловили очікування щодо швидкого вступу до НАТО Фінляндії та Швеції.

У документі "Бухарестська дев'ятка" засудила загарбницьку війну росії проти України. Як зазначили лідери B9, кількість жертв серед цивільного населення в Україні зростає через масовані ракетні обстріли росії та цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру, включно з використанням Чорного моря як полігону для цих атак.

"Винні у звірствах і військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності. Ми сповнені рішучості продовжувати міжнародний тиск на росію. Ми також засуджуємо всіх, у тому числі білорусь, хто активно сприяє веденню агресивної війни росії проти України",- йдеться в заяві.

Вони підкреслили, що згідно зі статутом ООН Україна має право на оборону від російської агресії і на визволення захопленої території.

"З цією метою ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України стільки, скільки це буде потрібно",- наголошується в документі.

Лідери "дев'ятки" наголосили, що "майбутнє України - в Європі, і вони "рішуче підтримують євроатлантичні амбіції України".

Лідери B9 також висловили підтримку Молдові, Грузії та Боснії і Герцеговині, які "найбільше наражені на дестабілізацію та шкідливий вплив Кремля на сході та півдні Альянсу".

У заяві також висловлюється переконання, що росія зробила серйозну помилку, здійснивши вторгнення в Україну та підірвавши заснований на правилах міжнародний порядок.

"Ми сильніші та згуртованіші, ніж будь-коли, і підтверджуємо тривалі трансатлантичні зв'язки між нашими країнами. Ми продовжуватимемо наші зусилля для миру, безпеки та стабільності в усьому євроатлантичному регіоні",- йдеться у заяві лідерів Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та Болгарії.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Варшаві відбулося спільне засідання президента США й глав держав "Бухарестської дев'ятки". До формату В9 входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина й Чехія. Формат B9 був створений у 2015 році - після анексії рф українського Криму.