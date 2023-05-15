Його головний суперник - Кемаль Киличдароглу - набирає 45%.Реджеп Таїп Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині після підрахунку 98% голосів, пише російська служба BBC.

Після підрахунку 98,38% бюлетенів Ердоган набирає 49,34% голосів, але не набирає 50% перемоги, зазначає видання. Водночас його головний суперник - кандидат від шестипартійного Опозиційного об'єднання "Національний альянс" Кемаль Киличдароглу - 45%.

У відповідь Ердоган заявив, що впевнений у своїй перемозі в першому турі, але не буде заперечувати проведенню другого туру, якщо так вирішить народ.

Його опонент, загальний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу сказав, що впевнений у перемозі у другому турі. "Якщо буде оголошено другий тур, ми обов'язково виграємо. Воля до змін у суспільстві вища 50%", - сказав він.

Другий тур передбачували майже всі соціологічні опитування, проте багато хто віддавав перше місце у гонитві Киличдароглу, а не Ердогану. Третій кандидат на виборах Сінан Оган пообіцяв незабаром визначитися, кого з суперників підтримати у другому турі.