Ердоган пояснив, чому віддав командирів захисників "Азовсталі" Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган стверджує, що віддав командирів захисників "Азовсталі" Україні лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда.

Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

"Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і вони були у нас", - заявив він.

А віддав він захисників "Азовсталі" лише через те, що про це попросив Володимир Зеленський. Він також висловив думку, що його відносини з Росією не постраждали через передавання командирів-захисників "Азовсталі" Україні.

"Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", - заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя, а перемовини щодо повернення велись "усім дипломатичним авангардом", в тому числі безпосередньо між Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом.

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