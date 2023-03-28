Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

Сьогодні, 28 березня, Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове", - зазначив Зеленський.
Президент виразив вдячність за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії, як минулих, так і сьогоденних.
Днями парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу.
Раніше Бельгія теж визнала Голодомор геноцидом українського народу.