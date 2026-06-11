Глава Міноборони Британії подав у відставку

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у четвер, 11 червня, заявив про відставку з посади.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі, опублікованому британським міністром у соцмережі Х.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 - John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Гілі у листі про відставку до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера підкреслив, що він пишається досягненнями за менш ніж два роки перебування при владі, як і уряд Лейбористської партії. Зокрема, він згадав про провідну роль Сполученого Королівства на міжнародному рівні для підтримки України у рамках Коаліції охочих та Контактної групи з питань оборони України.

Очільник британського оборонного відомства зазначив, що нова епоха в оборонній галузі вимагала додаткових інвестицій у рамках Плану оборонних інвестицій (DIP). За його словами, "чудова і масштабна міжвідомча робота", завершена у січні під спільним керівництвом Гілі, Стармера та міністерки фінансів Британії Рейчел Рівз, "підтвердила масштабність виклику та зростаючі потреби в оборонній галузі".

"Відтоді ви не змогли, а Міністерство фінансів не захотіло виділити ресурси, необхідні країні для її оборони в цей час зростаючих загроз", - наголосив Гілі у листі до Стармера.

Гілі додав, що без Плану оборонних інвестицій, "який би відповідав поточним вимогам", він змушений приймати рішення, які знизять боєготовність британських збройних сил, підвищать ризик для військовослужбовців під час операцій та можуть зробити країну менш безпечною.

"Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду DIP, яка не забезпечить наші збройні сили необхідними ресурсами, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони", - написав Гілі.

Керівник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку РФ.