Грузія дозволила українським біженцям перебувати в країні без віз протягом двох років

Українці тепер мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.

Грузія продовжила термін безвізового перебування українських біженців на своїй території до двох років. Про це повідомляє видання "Грузия Online".

Так, уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного року.

Згідно з поправками, опублікованими в законодавчому віснику, які набрали чинності одразу після публікації, громадяни України тепер мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати в країні протягом повного дворічного терміну.