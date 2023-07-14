Міністр оборони Британії пояснив свою заяву про "недостатню вдячність" України

іністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес пояснив, що своїм закликом до України бути більш вдячною за допомогу, хотів нагадати про те, що деякі країни не надають таку велику підтримку українцям, як Сполучене Королівство, - і до них треба достукатися.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мої коментарі намагалися відобразити те, що важливо пам'ятати не про те, щоб розмовляти із самим собою, а про те, щоб докласти зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", - зазначив він.

А вираз, що Велика Британія не "Amazon, був зроблений у 2022 році, щоб підкреслити, що відносини Лондона з Києвом є не "транзакційними", а радше "партнерськими", наголосив Воллес.

Міністр пообіцяв продовжити підтримувати Україну "до кінця, стільки, скільки буде потрібно".

"Але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", - додав Воллес.

Рааніше Бен Воллес порадив Україні приділяти більше уваги подяці за допомогу Заходу. Він згадав, як восени 2022 року їздив до України, щоб "отримати список зброї, яку треба купити".

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список", - зазначив Воллес.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна завжди була вдячна Великій Британії, зокрема прем'єр-міністрам та міністру оборони держави.

"Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Ну тоді хай він напише мені, як потрібно подякувати людям, щоб ми повністю були вдячними", - наголосив президент.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам", цитує The Guardian.

"Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великій Британії на початку цього року. Він продовжує бути вдячним за нашу підтримку та наше керівництво, а також за прихисток, який ми надали багатьом українським родинам", - наголосив Сунак.

За матеріалами Громадське телебачення