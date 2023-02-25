Лідер Франції анонсував візит до Китаю і закликав Пекін допомогти Заходу чинити тиск на Росію.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір відвідати Китай з офіційним візитом, закликавши Пекін допомогти Європі чинити тиск на Росію, повідомляє BFMTV.

"Я сам поїду до Китаю на початку квітня. Китай має зараз допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю і припинила цю агресію як передумову для переговорів", - сказав він, закликавши Пекін не передавати жодної зброї РФ.

За словами французького лідера, мир можливий лише за умови припинення російської агресії, виведення військ та поваги до територіального суверенітету України та українського народу.

"Те, що Китай долучається до мирних зусиль, - це дуже добре", - заявив Макрон.

Нагадаємо, 24 лютого Китай представив "мирний план" щодо врегулювання війни на території України. Документ передбачає як основні пункти припинення вогню та мирні переговори України та Росії.

У відповідь на цю ініціативу США заявили, що Китай може зупинитися на першому пункті плану, а саме на повазі суверенітету всіх націй.

В Офісі президента України зазначили, що будь-який "мирний план", який передбачає припинення вогню та нову лінію розмежування, продовжить окупацію та російський геноцид на території країни.