Нідерланди спільно з Німеччиною та Данією нададуть Україні близько 100 танків Leopard

Нідерланди разом з партнерами з Німеччини та Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard.
Про це 17 лютого, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві, заявив президент України Володимир Зеленський.
- Це дійсно потужна підтримка для України, - сказав він.
Зеленський наголосив, що спільний пріоритет України та її партнерів максимально прискорити постачання цієї допомоги ЗСУ.
Президент подякував Нідерландам за нещодавно ухвалене рішення передати Україні ЗРК Patriot.
Українські військовослужбовці у Німеччині проходять навчання з користування американських зенітно-ракетних систем MIM-104 Patriot.