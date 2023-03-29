Німеччина виділить ще EUR12 млрд на військову допомогу Україні

У середу, 29 березня, бюджетний комітет Бундестагу в Німеччині схвалив надання ще EUR12 млрд на військову допомогу Україні.

Додаткове фінансування передбачає EUR3,2 млрд, які будуть виплачені у 2023 році, та кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько EUR8,8 млрд.

- Завдяки цим грошам Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки німецького уряду. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - йдеться у заяві представників коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті Бундестагу.

Раніше видання Der Spiegel повідомляло, що Німеччина має наміри збільшити військову допомогу Україні вп'ятеро.

Німецький уряд хоче довести загальну суму до понад EUR15 млрд і значно розширити підтримку ЗСУ, повідомляє Reuters.