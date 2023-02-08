Наступного тижня збереться "танкова коаліція" щодо передачі Україні Leopard 2 - Пісторіус

Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів оборони України, Польщі, Німеччини та кількох інших країн, які передаватимуть Україні танки Leopard 2.

Про це під час візиту до Варшави заявив журналістам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає власний кореспондент Укрінформу.

"З колегою Маріушем (Блащаком - ред.) ми узгодили, що спільно з міністром оборони України Олексієм Резніковим ми зустрінемося наступного тижня і запросимо на зустріч ті країни, які творитимуть коаліцію танків Leopard 2 A4", - повідомив Пісторіус.

Він додав, що до коаліції приєднаються інші країни.

"Йдеться про те, щоб зібрати в цій коаліції якомога більше країн", - підкреслив німецький міністр.

Пісторіус повідомив, що Німеччина також допомагатиме з передачею Україні танків Leopard 1A5, які знаходяться на складах в Нідерландах, Бельгії і Данії.

"Це дуже позитивний розвиток ситуації, адже таким чином ми посилюємо бойові можливості України", - наголосив міністр оборони ФРН.

Німецький урядовець також повідомив, що зараз українські військові направляються до ФРН, де на полігоні в Мюнстері опановуватимуть танки Leopard.

У середу Пісторіус зустрівся у Варшаві з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, а також з головою Бюро національної безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою. Під час переговорів з Блащаком також порушувалося питання, яким чином німецький оборонно-промисловий комплекс ще більше може спрямувати свої зусилля на виробництво продукції для української армії.

В уряді ФРН запевнили, що вчасно передадуть обіцяні Україні танки.