Окупанти все частіше відмовляються виконувати накази командування - Генштаб

Генштаб повідомив, як окупанти відмовляються виконувати накази командування (Фото:Генштаб)

Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські окупанти відмовляються виконувати накази своїх командирів.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на середу, 29 березня.

"23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань Невський та Ветерани", - йдеться у повідомленні.

Подібний випадок трапився і 25 березня. Виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки окупантів, що діє на Авдіївському напрямку, зазначили у Генштабі.

За даними OSINT-проекту KIU (Killed in Ukraine), в Україні ліквідували вже близько 2000 російських офіцері

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