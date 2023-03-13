Оскар 2023: визначено переможців 95-ї премії Американської кіноакадемії

У ніч із 12 по 13 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу Оскар 2023.
Кіноакадемія у прямому ефірі оголосила переможців у 24 номінаціях. Найкращим фільмом року стала стрічка "Все завжди і водночас". Його представили в 11 номінаціях, він здобув нагороду в семи з них.
Статуетку за "Найкращу чоловічу роль" отримав Брендан Фрейзер за роль у фільмі "Кит", а за "Найкращу жіночу роль" - Мішель Єо.
Список володарів премії "Оскар-2023":
Найкращий фільм: "Все завжди і водночас"
Найкраща жіноча роль: Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль: Брендан Фрейзер ("Кит")
Найкраща жіноча роль другого плану: Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль другого плану: Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")
Найкраща робота художника-постановника: "На Західному фронті без змін"
Найкращий звук: "Топ Ґан: Меверік"
Найкраща оригінальна пісня: Naatu Naatu - "RRR: Поруч реве революція"
Найкраща музика до фільму: "На Західному фронті без змін"
Найкращий документальний короткометражний фільм: "Заклиначі слонів"
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Навальний"
Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Шлях води"
Найкраща операторська робота: "На Західному фронті без змін"
Найкращий іноземний фільм: "На Західному фронті без змін"
Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все завжди і водночас")
Найкращий оригінальний сценарій: "Все завжди і водночас"
Найкращий монтаж фільму: "Все завжджи і водночас"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Ірландське прощання"
Найкращий анімаційний фільм: "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
Найкращий адаптований сценарій: "Говорять жінки"
Найкращий костюм: "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
Найкращий грим та зачіски: "Кит"