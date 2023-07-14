Палата представників США погодила оборонний бюджет-2024 з $300 мільйонами для України

Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету на наступний рік і передала на розгляд Сенату. В цьому проекті для України передбачено 300$ млн.

Як зазначило видання Голос Америки, п'ять поправок, які вимагали скоротити або припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Так, відхилили поправку, яка вимагала прибрати $300 млн для України із оборонного бюджету: 89 "за" - 358 "проти". Провалилася і поправка про скасування всієї військової допомоги Україні: 70 "за" - 358 "проти".

Видання нагадало, що демократи намагались збільшити суму допомоги для України ще на $500 млн, однак цю ініціативу не схвалив комітет Палати Представників з питань збройних сил.

У повну версію проекту оборонного бюджету, комітети додали пропозицію про додаткового спеціального інспектора, який перевірятиме допомогу, що надходить в Україну.

Крім того, передбачається, що буде продовжено дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022 році, як мінімум ще на рік, до кінця 2024. Своєю чергою, в проекті оборонного бюджету також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027 року.

Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування травм, отриманих у ході війни.

В документі також йдеться, що підрозділи Міноборони США мають вивчати та переймати досвід війни в Україні.Допомога США Україні

Влада США надає Україні допомогу з самого початку війни. Регулярно США виділяють для ЗСУ пакети військової допомоги. Також за допомогою США Україна змогла підгоуватися до контрнаступу.

При цьому 20 червня стало відомо, що США переоцінили вартість наданої Україні військової допомоги. Йдеться про $ 6,2 млрд.