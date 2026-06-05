Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України. Документ підтримали 226 законодавців, а 195 виступили проти.

"У законопроєкті йдеться про війну між Україною та Росією, надання підтримки Україні та певним європейським державам, а також запровадження покарання для Росії та інших іноземних сторін", - вказується в пояснювальній записці.

Як зазначається, у разі набуття законопроєктом чинності, буде створено фонд відбудови України та продовжено повноваження президента США стосовно надання їй військової допомоги. Окрім того, передбачається розширити санкційні заходи проти Росії.

Документ ще має бути схвалений у Сенаті, але наразі це малоймовірно, оскільки більшість у верхній палаті Конгресу утримує Республіканська партія.

За даними CNN, спікер Палати громад Майк Джонсон закликав республіканців не підтримувати законопроєкт, аби "дати президентові Трампу простір для перемовин з Росією".