Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ - спонсором тероризму

Парламент Словаччини у четвер, 16 лютого, ухвалив резолюцію, якою визнав нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою, що підтримує тероризм.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Словаччини.

В ухваленому документі Словаччина вкотре засудила російську агресію в Україні, атаку окупантів на цивільне населення та об'єкти, а також висловила підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Депутати Словаччини також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. Заявили, що не визнають проведення та результатів "референдумів" в окупованих областях України, вважаючи ці території такими, що залишаються у складі України.

Водночас депутати засуджують гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини, та закликають правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку та демократію у країні.

Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм.