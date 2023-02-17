Президент Франції назвав чотири поразки Путіна

Агресія Росії має чотири поразки. Перша - на полі бою. Друга - це поразка колоніальної ментальності. Третя - консолідація військових сил України та НАТО. Четверта - Росія географічно залишається частиною Європи, але все ж таки розпочала повномасштабну війну в її центрі.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції, яка розпочалась 17 лютого у Німеччині заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент Суспільного.

"Агресія Росії має чотири поразки. Перша - на полі битви. Росія вважала, що ця війна завершиться дуже швидко. Україна паде буквально за пару днів або за пару тижнів. І вся справа вирішиться", - сказав Макрон.

Але, за його словами хоробрість і мужність українських сил оборони, українського народу та політичних лідерів країни зруйнували ці плани.

"Вони не змогли захопити північ України. Ви бачили, що відбувається у Херсоні. Все це говорить про поразку первинного військового плану Росії", - заявив глава Франції.

Другою поразкою Макрон вважає колоніальну ментальність Росії.

"Ця держава створює дисбаланс не лише в Україні, не лише на Кавказі, не лише в Африці, використовуючи "ПВК Вагнер". Ми уже бачили це протягом останніх років. І я говорив про це з Путіним десь рік тому. І я вірив тому, що ця ПВК йому не належить. Але зараз ця група, ці війська уже офіційно увійшли в російську армію. Це той інструмент, який Росія використовує всюди", - зазначив Макрон.

Він зазначив, що спроби Кремля створити сфери впливу і виправдовувати повномасштабне вторгнення в Україну не спрацювали навіть через рік війни.

"Третя поразка - це поразка, якщо ми говоримо про майбутнє. Оскільки результатом є консолідація українських сил, це рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО. І я хочу сказати, що я дуже підтримую вас. Ми сподіваємось на ширшу міжнародну співпрацю оскільки зараз все більше зростає недовіра до Росії", - заявив Еммануель Макрон.

Четвертою поразкою президента РФ Путіна президент Франції назвав обраний ним шлях війни.

"Путін хотів дати Росії її місце у світі. Відповідно як Росія може вважати себе лише країною, яка експортує сировину? Як Росія може бути лише країною з середньою потужністю? Але зараз ми бачимо що саме це і відбувається", - каже Макрон.

Він зауважив, що географічно Росія завжди залишатиметься частиною Європи. Також він закликав міжнародних партнерів посилювати зусилля у підтримці України.

UA: Суспільне Новини

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