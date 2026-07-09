Радники Путіна просять зупинити війну на лінії фронту, але він планує ескалацію - Reuters

Радники президента країни-агресора Росії Володимира Путіна закликали його припинити війну в Україні, зупинивши бойові дії на нинішній лінії фронту, однак він відмовився.

Про це 9 липня поінформувало Reuters із посиланням на джерела, наближення до Кремля.

Два із співрозмовників агентства заявили, що Путін, найімовірніше, піде на ескалацію війни. Один із них, який регулярно зустрічається з главою Кремля, уточнив, що це може відбутися у найближчі місяці.

За даними ЗМІ, Путін "вперся", маючи намір досягти ключової мети - захопити решту східного Донбасу, де цього року темпи просування російських військ сповільнилися. Також він нещодавно вичитав групу радників, які запропонували компроміс на основі припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту, повідомляє агентство. Друге джерело заявило, що Путін вважає, що армія РФ нібито незабаром захопить Донбас.

Коментуючи цю статтю прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія буцімто готова до мирного врегулювання, але "має достатній потенціал, щоб діяти самостійно й продовжувати спеціальну військову операцію".

Своєю чергою високопоставлений український посадовець заявив Reuters, що, згідно з розвідувальними даними Києва за останні місяці, Путін готується до подальших кроків у війні, а не до миру. Ідеться про нові операції на території України або можливий напад на одну із європейських країн.

За, словами людини, яка регулярно зустрічається з Путіним, нещодавні удари України углиб РФ ще більше розлютили Путіна та зміцнили його рішучість дати жорстку відсіч.