Росія готова на оговорені в Анкориджі "компроміси" щодо України - путін

Війна в Україні прийде до "природного завершення", якщо Київ погодиться на компроміси, які путінський режим обговорював з Дональдом Трампом обговорювалися в Анкориджі. Про це заявив володимир путін під час зустрічі з керівниками міжнародних інформагентств у рамках Економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

За словами путіна, Москва готова і хоче врегулювати ситуацію мирними засобами, виходячи з домовленостей, які були досягнуті на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Він наглосив, що Москва згодна на компроміси, про які йшлося в Анкориджі.

Мы безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с Президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы, с тем чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.

Також путін заявив, що кремль хоче контролювати Донбас і укласти угоду з Україною. За його словами, протиріч між угодою та контролем рф над Донбасом немає.

Одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку - не противоречит друг другу.

Російський диктатор стверджує, що росія зараз контролює понад 85% Донеччини, 100% Луганщини та 80% Запоріжжя. Водночас за даними DeepState, за травень противник окупував лише 14 кв км української території.