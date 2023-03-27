Росія передає Ірану кіберзброю в обмін на ракети - ЗМІ

Росія передає Ірану кіберзброю, зокрема технології цифрового спостереження. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, який опублікували 27 березня.

Російська компанія PROTEI Ltd розпочала постачання програмного забезпечення іранському провайдеру мобільних послуг Ariantel, пише The Wall Street Journal, посилаючись на дослідницький центр Університету Торонто Citizen Lab. Як ідеться в матеріалі, інструменти є частиною системи мобільного зв'язку, яка дасть змогу державним органам безпосередньо відстежувати, перехоплювати, переспрямовувати, погіршувати чи блокувати мобільний зв'язок іранців, зокрема тих, хто "кидає виклик режиму".

Як розповіли співрозмовники газети, співпрацю між РФ та Іраном активізували після того, як Тегеран погодився надати Москві, окрім дронів, ракети малої дальності та танкові та артилерійські снаряди.

Зі свого боку Іран, окрім кібертехнологій, хоче отримати десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також допомогу у реалізації своєї ракетної програми дальньої дії.

Експерт, який спеціалізується на близькосхідній політиці Школи державного управління та державної служби імені Буша Мохаммад Аятоллахі, зазначив, що Росія та Іран "відклали убік розбіжності, що сягають корінням у глибину століть", щоб об'єднатися проти "спільних ворогів".

Він додав, що Іран і Росія вважають себе "загнаними в кут" США та їхніми союзниками, тому "сповнені рішучості змусити їхній союз бути ефективним".

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Про те, що Іран надає Росії допомогу у війні проти України, стало відомо у серпні 2022 року. Тоді агентство Associated Press, посилаючись на джерела у розвідці, повідомило, що Тегеран передав Росії сотні дронів-камікадзе. Незабаром РФ почала масово застосовувати іранські безпілотники для атак на об'єкти цивільної і критичної інфраструктури.

У вересні МЗС України звинуватило Іран у співучасті у злочині агресії РФ проти України через постачання Тегераном зброї Росії та ініціювало розривання дипломатичних відносин.

Іран спочатку заперечував постачання дронів російської армії. 5 листопада в МЗС Ірану визнали, що такі постачання були, але запевнили, що йдеться про "обмежену кількість безпілотників" і постачання "за кілька місяців" до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У США спростовували цю інформацію.

Санкції проти Ірану за передавання Росії дронів-камікадзе ввела низка країн, зокрема США, Великобританія та ЄС.

За даними ЦРУ, Іран і Росія й далі розвивають військову співпрацю: Іран передає РФ дрони та боєприпаси (для артилерії і танків) для війни в Україні, а Росія пропонує йому допомогу в ракетній програмі і принаймні розглядає можливість надання Тегерану винищувачів.

8 березня Sky News із посиланням на джерело в силових структурах повідомило, що Іран доправив до Росії велику партію боєприпасів Каспійським морем.