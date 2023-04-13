Розслідування щодо витоків секретних матеріалів Пентагону приносить результати - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що американські спецслужби і міністерство юстиції продовжують роботу з визначення джерела витоків секретних даних Пентагону, і ця робота приносить результати.

"Як ви знаєте, ведеться повномасштабне розслідування. (...) Спецслужби і міністерство юстиції наближаються до його розкриття", - сказав Байден у четвер журналістам у Дубліні.

Він зазначив, що ця ситуація не спричинить серйозних наслідків.

6 квітня газета The New York Times написала про те, що партія секретних документів Пентагону потрапила у відкритий доступ у соціальні мережі, вони стосувалися української армії. Пізніше газета повідомила, що в соціальних мережах 7 квітня з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу і Китаю". Вони, зокрема, містять "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо- Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Пентагон повідомляв, що міністерство визначає джерела секретних матеріалів, які просочилися в соціальні мережі, та оцінює масштаб витоку, до розслідування долучилися Мін'юст і ФБР.