Сі Цзіньпін підтримав продовження "зернової угоди"

Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтримав продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, під час переговорів Зеленський висловив готовність нашої країни залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. При цьому він зазначив, що українські порти заблоковані Росією, а з ними і експортні шляхи.

"У цьому контексті сторони висловили загальну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України", - уточнюють в ОП.

Сьогодні, 26 квітня, відбулися перші переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна з початку повномасштабної війни.

Під час обговорень президент України заявив про намір звільнити Крим від російських окупантів.

