Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українців

Сенат Франції (верхня палата парламенту) на засіданні 17 травня ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

Про це у Twitter повідомила пресслужба Сенату.

Резолюцію підтримало 327 сенаторів, проти проголосувало 16.

Президент України Володимир Зеленський подякував сенаторам, які ініціювали та підтримали резолюцію.

"Вітаю історичне рішення Сенату Франції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам'яті мільйонів убитих голодом українців", - написав він у Twitter.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також подякував за це "історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв".

"Такі злочини ніколи не мають повторюватися і ніколи не мають бути забуті", - наголосив глава МЗС.

28 березня Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) ухвалила резолюцію, у якій визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і заявила про підтримку українців у їхньому прагненні до визнання масових злочинів, скоєних проти них радянським режимом.