Сенатори від обох партій США тиснуть на Остіна щодо відправки F-16 в Україну - Politico

Група сенаторів від обох партій США вимагає від Пентагону додаткової інформації про те, що буде потрібно для відправки літаків F-16 в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця ми вважаємо, що Сполученим Штатам необхідно ретельно розглянути можливість надання Україні літаків F-16", - написали сенатори.

Запит надійшов у вівторок у листі до міністра оборони США Ллойда Остіна від восьми сенаторів, оскільки найвищі посадовці адміністрації країни, зокрема і Джо Байден, відхиляли заклики обох партій щодо відправки винищувачів американського виробництва у бій.

Сенатори зазначають, що російсько-українська війна "зараз перебуває на критичному етапі", додавши, що винищувачі F-16 можуть надати Україні перевагу.

Вони попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки низки факторів, які необхідні для успішної передачі літаків Україні.

У лист до міністра оборони США було включено питання щодо пріоритетності, яку українські посадовці надають винищувачам, коли надсилають запити на озброєння, та щодо процедури отримання F-16 - чи то щойно виготовлених, чи то із наявних запасів - у разі схвалення.

Сенатори також запитали про оцінку військових щодо впливу F-16 на хід війни та поцікавилися, як швидко можна навчити українських пілотів керувати літаками.

Як повідомляв Укрінформ, комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper II) розгляне сьогодні рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів, необхідних Україні у боротьбі проти російської агресії, та шляхи прискорення їх доставки.