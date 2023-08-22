Штати назвали умову, за якої долучаться до тренувань українських пілотів на F-16

США готові приєднатися до міжнародних зусиль із підготовки українських пілотів на літаках F-16, якщо охочих пілотів буде більше, ніж навчальних місць у країнах Євро.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу в Вашингтоні заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Ми відкриті до навчання пілотів, якщо тренувальні програми у Європі будуть заповнені, такою є умова. Данія й Нідерланди очолюють підготовку, тож якщо вони не матимуть можливості навчити стількох пілотів, скільки хотітиме відправити Україна, ми тренуватимемо їх", - сказала Сінгх.

Вона додала, що точну кількість пілотів, які пройдуть підготовку, Україна визначить самостійно.

"Рішення ухвалить Україна. Вони досі підраховують, скільки пілотів, готових пройти навчання, мають", - зазначила заступниця речника.

За словами Сінгх, українцям також знадобиться опанувати "суттєву" програму англійської мови, на що теж знадобиться час.

Як повідомлялося, Україна та Нідерланди досягли домовленості про передачу літаків F-16. Президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна отримає 42 таких літаки.