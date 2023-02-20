США не мають права читати лекції Китаю - МЗС КНР

Речника МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що США не мають права читати КНР лекції щодо постачання зброї Росії, дорікнувши, що саме Вашингтон надсилає військову допомогу українській стороні, начебто підтримка жертви і підтримка агресора - одне і те ж. Про це повідомляє видання CNN.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини", - заявив Веньбінь.

Він зазначив, що Пекін продовжує "вимагати миру та сприяти переговорам", аби врегулювати конфлікт в Україні.

"(КНР - ред.) твердо стоїть на відіграванні конструктивної ролі у сприянні деескалації та охолодженню ситуації", - додав представник китайського МЗС.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен учора заявив, що Китай розглядає можливість відправки "летальної допомоги" Росії для війни проти України. За його словами, йдеться про зброю і боєприпаси. Після цього американський представник в ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла КНР від такого рішення. Вона попередила, що Вашингтон готовий протистояти Пекіну.

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