США розпочинають щорічні навчання з ядерного стримування

Стратегічне командування США розпочне 11 квітня щорічні навчання з ядерного командування та контролю Global Thunder.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті командування.

"Метою Global Thunder 23 (GT23) є посилення ядерної готовності та гарантування безпечних, захищених та надійних сил стратегічного стримування", - йдеться у повідомленні.

До навчань GT23 залучають персонал усього Стратегічного командування Збройних сил США, включаючи його складові і підлеглі підрозділи. Також до навчань будуть залучені союзники і партнери США, зокрема персонал Великої Британії.

У командуванні зазначають, що це щорічні навчання і що вони не є відповіддю на дії будь-якої країни чи інших суб'єктів.

У Стратегічного командування є глобальні обов'язки, які визначаються планом єдиного командування. Вони включають стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції з використанням електромагнітного спектру, глобальні удари, протиракетну оборону, а також аналіз і цілепокладання.

"Як і в попередні роки, Global Thunder 23 включатиме збільшення польотів бомбардувальників під час навчань", - зазначили у командуванні.

Як повідомляв Укрінформ, військово-морські сили США у понеділок направили есмінець із керованими ракетами USS Milius у Південно-Китайське море для проведення операції з підтримання свободи судноплавства у міжнародних водах, у яких Китай нарощує свою військову активність.