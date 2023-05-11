Трамп вкотре заявив, що "завершив би війну в Україні за добу" та відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

Експрезидент США Дональд Трамп знову заявив, що росія не напала б на Україну, якщо він був би в Білому домі, а також що завершив би війну шляхом переговорів між путіним і Зеленським за 24 години.

Про це він сказав під час виступу на CNN's town hall в ніч проти четверга, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Якби я був президентом, цього ніколи б не сталося",- зауважив Трамп у відповідь на запитання про війну росії проти України.

Він заявив, що путін сам не пішов би на це.

Водночас, Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи підтримав би він подальшу допомогу Україні, якщо знову став би президентом. Однак серед своїх ремарок він зазначив, що США "роздали стільки оснащення, стільки боєприпасів, що зараз не мають їх для себе". Крім того, експрезидент повторив свої колишні наративи, що Євросоюз має більше виділяти грошей на це, ніж Сполучені Штати.

Трамп також заявив, що завершив би війну в Україні за 24 години якби був при владі в Білому домі.

На запитання ведучої, як він це зробив би, Трамп зазначив: "Я зустрінуся з путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, і в обох є сильні сторони. Тож упродовж 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться".

Коли ведуча спитала Трампа, хто, на його думку, має здобути перемогу в цій війні - Україна чи росія, він знову ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що хоче, щоби люди припинили вмирати.

"Я зроблю це за 24 години", - знову завив Трамп, додавши, що для цього йому потрібна влада президента.

Дональд Трамп не відрікся від своїх висловлювань про те, що вважає президента Росії Владіміра Путіна розумною людиною, та водночас відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

"Він не безглузда людина. Він дуже розумний, він дуже хитрий, - зазначив Трамп у відповідь на запитання, чи вважає він досі Путіна розумною людиною, як казав про це раніше.

Водночас Трамп зауважив, що Путін зробив серйозну помилку, коли вторгся в Україну. "Його помилка полягала в тому, що він вторгся [в Україну]. Він би ніколи не вторгся, якщо я був би президентом, - впевнений експрезидент США.

У відповідь на запитання ведучої, чи вважає Трамп Путіна воєнним злочинцем, він зазначив: "Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення. Він пояснив свою позицію тим, що зараз треба зосередитися на завершенні війни.

"Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу, - додав Трамп.

У цьому контексті він заявив, що звинувачення проти путіна мають обговорюватися пізніше.

45-й президент США Дональд Трамп цього року оголосив про свою участь у президентських перегонах 2024 року у Сполучених Штатах. Зараз, за результатами соцопитувань він лідирує серед інших кандидатів всередині Республіканської партії.