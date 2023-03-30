У Білому домі заявили, що не бачать ознак порушень використання військової допомоги США в Україні

У Білому домі не бачать ознак кричущих порушень використання Україною військової допомоги, яку надають США.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Якщо йдеться про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів будь-яких кричучих порушень", - зазначив він.

Кірбі зазначив, що Київ поділяє занепокоєння Вашингтона щодо забезпечення належної підзвітності та прозорості техніки, яка прямує на поле бою.

"Ми всі прагнемо більшого нагляду та підзвітності. В Україну надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це війна. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою у бій", - резюмував він.

У Міністерстві фінансів США наприкінці січня 2023 року заявили, що не бачать ознак неправомірного використання американських коштів в Україні. Для перевірки використання міжнародної допомоги до Києва приїжджали аудитори з США.

Вашингтон підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, надаючи безпрецедентні обсяги військової та фінансової допомоги Києву, а також навчаючи українських військових.

Президент США Джо Байден заявляв, що країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.