У Кувейті розбилися кілька військових літаків США, екіпажі вижили

У Міністерстві оборони Кувейту заявили, що 2 березня на території країни розбилося кілька американських військових літаків.

Про це повідомили 2 березня в армії Кувейту у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Офіційний представник Міністерства оборони заявив, що вранці 2 березня розбилося кілька американських військових літаків, проте всім членам екіпажу вдалося вижити.

Він пояснив, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювали екіпажі та доставили їх до лікарні для перевірки стану здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. За його словами, їхній стан стабільний.

Також представник Міноборони зазначив, що щодо обставин інциденту відбулася безпосередня координація з дружніми американськими силами й були вжиті спільні технічні заходи.

Компетентні органи продовжують розслідування для з’ясування причин події.