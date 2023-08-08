У Пентагоні прокоментували підготовку до навчань українських пілотів на F-16

Сполучені Штати підтримують підготовку українських військових на літаках F- 16 американського виробництва, однак цим процесом керують Данія й Нідерланди.

Так прокоментувала в вівторок повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди",- зауважила представниця американського оборонного відомства.

Вона підкреслила, що президент Байден "дав зелене світло" тому, щоби зробити можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16.

Водночас вона зазначила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.

Напередодні видання Politico написало з посиланням на офіційного представника США про те, що перша група у складі восьми українських пілотів уже готова до навчань на F-16. Крім того, посадовець зазначив, що наразі очікується, щоби союзники затвердили план навчання.