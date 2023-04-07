У США розслідують витік секретних документів про контрнаступ України - NYT

У соціальних мережах Twitter і Telegram цього тижня було опубліковано секретні військові документи, в яких було описано плани США та НАТО щодо нарощування можливостей української армії перед контрнаступом.

Про це виданню The New York Times повідомили високопосадовці адміністрації Байдена.

Пентагон уже почав розслідувати, хто може стояти за витоком документів. Адміністрація Байдена працює над їх вилученням із мережі.

При цьому, за словами військових аналітиків, документи, ймовірно, були змінені в деяких частинах порівняно з оригінальним варіантом. Зокрема, завищено американську оцінку кількості загиблих з боку української армії, тоді як втрати росії занижені. Це, наголошують аналітики, може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви.

Однак графіки очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають справжніми та становлять серйозний витік.

У документах є перелік українських військових частин, обладнання та графік навчання на січень-квітень. Документ містить коротку інформацію про 12 бойових бригад, 9 з яких, ймовірно, проходять підготовку в США та країнах НАТО. З цих дев'яти бригад шість мали бути готовими до 31 березня, решта - до 30 квітня. За словами аналітиків, в українській бригаді налічується від 4 до 5 тисяч солдатів.

Конкретні бойові плани - дата, час та напрямки контрнаступу України - у документах не наводяться, кажуть американські чиновники.

Аналітики зазначають, що вплив витоку документів на бойові дії важко оцінити. Однак сам факт того, що документи могли опинитися в руках росіян та їх злили в соцмережі, є великою удачею для Москви. Цей витік - перший прорив російської розвідки з початку повномасштабної війни, пише видання.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що початок контрнаступу залежить від рішення Генштабу та погоди. Орієнтовно він розпочнеться у квітні-травні.

США вважають, що Україна розпочне свій весняний контрнаступ у найближчі тижні.

Можливий його сценарій описали виданню WSJ експерти.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що інформація про контрнаступ доступна лише для обмеженого кола осіб.