У США висловилися про військову допомогу Південної Кореї для України

Держдеп США схвалює військову допомогу Південної Кореї Україні.

США не мають наміру перешкоджати рішенню Південної Кореї забезпечити підтримку України, включаючи військову допомогу, і завжди підтримають кроки в цьому напрямку.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер під час брифінгу.

"Я скажу, що ми вітатимемо рішення будь-якої країни надати підтримку - будь то підтримка у сфері безпеки, економічна підтримка чи інша допомога Україні", - заявив Міллер, прокоментувавши можливість постачання летальної допомоги Україні з боку Південної Кореї.

Водночас речник Держдепу підкреслив, що передавання військової допомоги Україні - це суверенне рішення кожної держави.

Наприкінці травня 2023 року видання WSJ повідомляло, що Південна Корея передасть Україні сотні тисяч артснарядів через США. Чи отримала Україна ці снаряди, поки невідомо.