Угорщина заблокувала виділення 500 млн євро на зброю для України - ANSA

Уряд Угорщини заблокував виплату восьмого траншу фінансування з Європейського фонду миру для України.

Про це повідомляє видання ANSA з посиланням на інформоване джерело.

За даними журналістів, країни ЄС планували виділити Україні пакет у розмірі 500 мільйонів євро.

Кошти мали направити на закупівлю озброєння для ЗСУ, про їх виділення хотіли повідомити у понеділок, 22 травня.

Однак Угорщина нібито зажадала, щоб Європейський фонд миру у майбутньому відігравав "глобальнішу роль", а не використовувався лише для озброєння України.

Нагадаємо, уряд Угорщини займає неоднозначну позицію щодо вторгнення росії в Україну. Будапешт продовжує вести торгівельну діяльність із країною- окупантом та часто блокує ініціативи західних країн щодо підтримки України.

Зокрема, у березні Угорщина відмовилася брати участь у плані ЄС щодо придбання боєприпасів для України.

Раніше повідомлялося, що угорська влада погрожує заблокувати прийняття Євросоюзом 11-го пакету санкцій проти росії, якщо Україна не виключить OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.