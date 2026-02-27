Українські чоловіки призовного віку мають такі ж права на тимчасовий захист, як і жінки та діти - Єврокомісія

Питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС, і цього року не очікується жодних змін до відповідного положення.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання люксембурзького кореспондента, чи тривають на рівні ЄС дебати щодо можливості скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, зокрема в контексті відповідного заклику, оприлюдненого нещодавно люксембурзькими чиновниками, речник відповів: "Мені невідомо про дебати в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист - це те, що ми вирішили на рівні ЄС та на рівні держав-членів до 2027 року".

Він пояснив, що з цієї причини до березня 2027 року відповідні правила залишатимуться чинними.

Як повідомляла газета Luxembourg Times, міністерка оборони країни Юріко Бакес висловила кваліфіковану підтримку міністру внутрішніх справ Леону Глодену, який заявив, що українські чоловіки в Люксембурзі, придатні до військової служби, повинні повернутися додому.

"Спочатку було багато жінок і дітей", - сказала Бакес. "В останні тижні та місяці ми бачили, що приїжджає також більше чоловіків. І я думаю, що це фактично є певною проблемою, якщо, з одного боку, ми надаємо військову підтримку, щоб українці могли захистити себе, і водночас до нас приїжджають молоді чоловіки", - додала міністерка оборони.

Люксембург витратив на допомогу Україні понад 400 мільйонів євро та інвестує ще 100 мільйонів євро цього року. Люксембург також очолює ІТ- коаліцію в рамках Контактної групи з питань оборони України разом з Естонією та координує допомогу в галузі зв'язку та інформаційних технологій.

З березня 2022 року ЄС запропонував притулок понад 4 мільйонам переміщених українців. Переміщені особи з України користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року.

Торік у вересні Рада ЄС погодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити їхнє стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право.