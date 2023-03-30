Уряд Північної Македонії схвалив передання Україні бойових гелікоптерів

Ввечері 29 березня уряд Північної Македонії ухвалив рішення передати Україні бойові гелікоптери.

Про це повідомляє місцеве видання Fokus.

- Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол, - заявив уряд у Скоп'є.

В рішенні не вказано тип гелікоптерів, проте очільниця македонського Міноборони Слав'янка Петровська раніше говорила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп'є придбало в Києва у 2001 році.

Міністерка наголосила що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

З 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.