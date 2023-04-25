Велика Британія відправила Україні тисячі боєприпасів для Challenger - Міноборони

Великої Британія відправила Україні тисячі одиниць боєприпасів для танків Challenger 2, серед них бронебійні снаряди із збідненим ураном.

Про це заявив заступник міністра оборони Джеймс Хіпі.

- Ми відправили Україні тисячі одиниць боєприпасів для Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди із збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не коментуватимемо витрати поставлених снарядів Україною, - відповів Хіпі на письмові запити від члена Палати громад від шотландської партії Альб Кенні Макаскілла.

Крім цього, заступник міністра оборони повідомив, що передані Україні танки Challenger 2 та боєприпаси з збідненим ураном тепер перебувають під контролем ЗСУ та Міноборони Великої Британії не відстежує місця, звідки українські військові стріляють снарядами із збідненим ураном на території України.

Також Хіпі зазначив, що "Великобританія не повинна допомагати знешкоджувати снаряди з збідненим ураном, випущені з танків Challenger 2 ЗСУ". Але, Велика Британія хоче "допомогти Україні вийти з цієї війни безпечною, процвітаючою та вільною", і підтримує низку заходів, спрямованих на задоволення невідкладних потреб України, а також відновлення необхідної інфраструктури та послуг, та закладення основ для "довгострокового відновлення" та після військової реконструкції України.