Чехія вирішила не забороняти імпорт зерна з України: проблем із якістю під час перевірки не знайшли

У Чехії під час перевірки не знайшли проблем із якістю імпортованого українського зерна, м'яса та яєць. Відтак причин забороняти ввезення цих товарів у країні не бачать.

Про це розповів міністр сільського господарства Чехії Зденек Некула разом із представниками регуляторів сфери сільського господарства, цитує видання Cesk'e noviny.

Міністр зазначив, що кожний зразок продовольства проаналізували на наявність понад 400 залишків активних речовин, серед яких пестициди, важкі метали та свинець. Директор ветеринарної інспекції Збинек Семерад розповів, що столові яйця з України до Чехії у 2023 році імпортували вперше.

А ось пшениці до країни завезли лише 4 тисячі тонн: це менше ніж 0,1% від внутрішнього виробництва.

Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина заборонили імпорт на свою територію сільськогосподарської продукції, яка походить із території України або імпортується з неї. Румунія запровадила додатковий моніторинг транзиту сільськогосподарської продукції з України.

Країни заявили про дестабілізацію внутрішнього аграрного ринку через сільськогосподарську продукцію з України, яка мали би проходити транзитом до третіх країн, але часто залишалася всередині країни. Через це місцеві аграрії втрачають свої прибутки, оскільки ціна на зерно знижується.

А ось Словаччина також заявила, що хоче захистити словацькі господарства та здоров'я споживачів. Ця країна, яка також заборонила перероблення та введення до кормового і харчового ланцюга українського зерна, пояснила це наявністю у ньому пестициду, який заборонений у ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лист п'ятьом країнам - Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині - з пропозиціями щодо розв'язання проблем імпорту українського зерна. Зокрема, Єврокомісія додатково виділить 100 мільйонів євро допомоги фермерам, які зазнали збитків.