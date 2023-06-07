Рух вантажних транспортних засобів на кордоні України з Польщею тимчасово заблоковано

Станом на зараз виїзд з України через пункт пропуску "Шегині" неможливий.

Про це у середу, 7 червня, повідомили у Державній прикордонній службі.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок в бік України прикордонники здійснюють у вже звичному режимі.

Крім того, у Держприкордонслужбі додали, закликали водіїв поки обирати інші шляхи та додали, що про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що оформлення в'їзду та виїзду вантажних автомобілів через пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" Польща обмежила ще у травні. Таке рішення було прийняте через акції протесту польських фермерів поблизу кордонів.