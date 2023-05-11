Україна, Туреччина, ООН та РФ продовжать переговори щодо зернової угоди

Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися продовжити переговори щодо продовження "зернової угоди" найближчим часом

Турецька сторона оголосила про це за підсумками сьогоднішньої зустрічі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

"Сторони домовилися продовжити переговори за посередництва Туреччини у чотиристоронньому форматі, щоб зернова ініціатива продовжила свою ефективну діяльність у найближчий період", - йдеться в заяві.

При цьому Міноборони Туреччини зазначило, що переговори щодо продовження термінів дії угоди раніше "були корисними".

"Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення наших торговельних суден та їх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови", - додали у відомстві.

10 травня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

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