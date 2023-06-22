Росія готує теракт на Запорізькій АЕС - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що країна-агресор росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції - терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", - зазначив глава держави під час екстреного відеозвернення 22 червня.

Зеленський нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, "по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру". Він додав, що Україна передає всю наявну інформацію і всі докази партнерам - у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти, - підсумував президент.

20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на ЗАЕС, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.