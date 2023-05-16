Залужний розповів про блискучу нічну роботу сил ППО: збили 18 російських ракет

У ході чергової масштабної атаки на Україну у ніч на 16 травня, сили ППО збили усі 18 ракет, запущених росією. Серед них було 6 "Кинджалів".

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Зокрема росія з шести літаків МіГ-31К випустила по Україні шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" Ще дев'ять крилатих ракет "Калібр" було випущено з кораблів у Чорному морі. Було ще й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - написав Залужний.

Також у ніч на 16 травня російська армія атакувала Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131" та проводила повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня - "Орлан-10", "SuperCum".

Минулої ночі уламки знаходили у п'яти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому.

Телеграф.com.ua