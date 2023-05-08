Збиття ЗСУ ракети "Кинжал" наробило галасу в Пентагоні, сумнівів в правдивості немає - CNN

В США переконані в точності заяви України про те, що вона використовувала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети.

Про це повідомило джерело CNN, обізнане з питанням.

"Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальності - подія в Пентагоні розглядалася як серйозна", - йдеться у матеріалі.

До минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що якби вона використала гіперзвукову балістичну ракету, все, по чому вона стріляла, неодмінно було б вражено, сказало джерело. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.

Той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, є ще більшою важливим для Пентагону, додало джерело, назвавши це великим поверненням інвестицій.

Перехоплення також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело видання.



