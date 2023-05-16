Голову Верховного суду затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримав три мільйони доларів за сприяння рішенню суду а користь олігарха Костянтина Жеваго.

Про це пише ZN.UA. Так, журналісти посилаються на джерело в Національному антикорупційному бюро (НАБУ). За їхніми даними, Князєв отримав гроші від людей, які підтримують Жеваго.

Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції Жеваго, скасувавши попереднє.

Окрім того, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Водночас, Князєв уже близько півтора роки не має заступника, тому його затримання означатиме "обезголовлення" органу.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо про викриття на хабарі очільника ВСУ Всеволода Князєва. Суддя отримав три мільйони доларів.

Зазначимо, Костянтина Жеваго підозрюють ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Наразі накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов'язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).