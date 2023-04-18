Німецький уряд заявив, що ЗРК Patriot прибув до України

Німеччина повідомила, що вже доставила систему ППО Patriot в Україну.

Як зазначили в німецькому уряді, Збройні сили України отримають два автомобілі для прикордонників, 16 вантажівок Zetros та ЗРК Patriot разом із ракетами.

Зауважимо, що кількість ракет до ЗРК Patriot не уточнюється.

Зенітні ракетні комплекси Patriot для України

Наприкінці 2022 року Вашингтон ухвалив рішення передати для України комплекси протиповітряної оборони Patriot. 5 січня 2023 року Берлін приєднався до ініціативи Білого дому надати Києву ЗРК Patriot.

На початку лютого 2023 року повідомлялося, що бійці ЗСУ опановують комплекси Patriot за прискореною програмою.

17 січня 2023 року Нідерланди оголосили про передачу Україні батареї ЗРК Patriot.

Американські чиновники були захоплені тим, як швидко українські військові вивчили основи системи Patriot. У зв'язку з цим їм надали додаткову інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їх американським колегам.

УНІАН розповідав про характеристики MIM-104 Patriot. Це вкрай складна система озброєння, але вона захистить українське небо від російських ракет.



