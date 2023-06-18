Противник провів ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Зафіксовано ротацію ракетоносіїв у Чорному морі - на бойовому чергуванні перебуває один ракетоносій зс рф із чотирма "Калібрами" на борту.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі ворог вчергове маневруючи наявними силами здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений 4 "Калібрами". Але надводний ракетоносій в готовності перебуває в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент.", - ідеться у повідомлені.



АрміяInform