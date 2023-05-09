Резніков назвав доленосним новий пакет військової допомоги США

Новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти росії.

Про це у Twitter заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що пакет військової допомоги на $1,2 мільярди є значним вкладом у мир та безпеку європейського континенту.

"Дякую Ллойду Остіну і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти у цій битві"

Сьогодні, 9 травня, США анонсували надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $1,2 мільярди для посилення протиповітряної оборони. Пакет вміщує безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK.

19 квітня США підготували черговий пакет військової допомоги для Україні на $325 мільйонів. До нього увійшли переважно боєприпаси зі складів американської армії.

А 3 квітня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $2,6 мільярдів. До нього увійшли радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники.

